Si fa aiutare da conoscenti per un prestito, ma pretendono tassi usurai del 240%: cinque arresti

Usura, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti, cinque persone sono state arrestate (3 in carcere e due ai domiciliari) stamane con tali accuse dalla polizia. Notificata la custodia cautelare in carcere anche nei confronti di altre 2 persone già detenute in carcere per altra causa ed inoltre obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ad altre 2 persone.

Le indagini, coordinate da questa Procura della Repubblica e condotte dalla Squadra Investigativa del commissariato di P.S. di Torre del Greco, sono scaturite dalle dichiarazioni di una persona vittima di usura ed hanno permesso di acclarare diversi episodi di usura commessi in danno della stessa da una pluralità di soggetti, ciascuno operante in maniera autonoma rispetto agli altri, ai quali la persona offesa si era rivolta a partire dal 2023 nel tentativo di fronteggiare le proprie difficoltà economiche. Le risultanze investigative, corroborate anche da intercettazioni telefoniche e da riscontri oggettivi acquisiti con mirati appostamenti, hanno consentito di accertare come la vittima, in un momento di difficoltà economica, avesse trovato l'apparente disponibilità di conoscenti che in un primo momento si erano offerti di prestarle del denaro per poi pretendere mensilmente la restituzione di somme di denaro spropositate rispetto al debito iniziale, applicando elevati tassi di natura usuraria che in alcuni casi raggiungevano la soglia del 240% annuo.

Droga dal carcere

Nel corso delle indagini è emerso che taluni degli indagati, gravitanti nell'ambito della malavita operante nel comune di Torre Annunziata, sebbene all'epoca dei fatti fossero detenuti in carcere, avevano concordato la fornitura di sostanza stupefacente del tipo cocaína alla piazze di spaccio del salernitano. Nel corso delle indagini la Polizia Giudiziaria ha riscontrato le risultanze delle attività tecniche procedendo al sequestro di cocaina ed all'arresto di un soggetto incaricato quale corriere della stessa.