Task force anti-incendi, un'auto della municipale a caccia di roghi

È attiva sul territorio del Comune di Volla un’apposita task force - composta da una pattuglia della Municipale - al fine di prevenire l’innesco e la propagazione di incendi in conseguenza dell’elevate temperature che si stanno registrando e che non cessano di diminuire.

Pronto è stato l’intervento avvenuto il giorno 18 verso le ore 10.40 che ha permesso, unitamente ai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti, di spegnere un incendio innescato alla via Garibaldi. Inoltre è stato precedentemente sanzionato per accertamento di violazione amministrativa il proprietario di un fondo sito in via Filichito per non aver provveduto ai necessari interventi di pulizia del fondo il quale si presentava incolto e pieno di erbacce rappresentando un pericolo per la pubblica e privata incolumità stante il rischio di incendio ad esso connesso ed alla proliferazione di ratti ed insetti dannosi per la salute pubblica.

Tale comportamento è punito con una sanzione amministrativa di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00. Segnalata la problematica all’Ufficio Ambiente dell’Ente per l’emissione della relativa Ordinanza di messa in sicurezza dell’area. - I controlli, finalizzati alla prevenzione degli incendi, continueranno anche nei prossimi giorni.