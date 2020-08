Tarro: “Le mascherine all’aperto non servono a niente. Col caldo sono addirittura nocive”

Il primario emerito dell'ospedale Cotugno di Napoli, il Professor Giulio Tarro, si è espresso sui social sulla questione mascherine all'aperto, dopo le polemiche degli ultimi giorni.

"Le mascherine all‘aperto non servono a niente e d‘estate col caldo sono addirittura nocive per la salute. Con la paura di morire stanno togliendo persino ai giovani la gioia di vivere. Un danno enorme per le generazioni future", scrive Tarro su Twitter.

