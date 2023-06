A Napoli e provincia oltre 35mila targhe straniere

Sono oltre 53mila le targhe straniere annotate nel REVE, il Registro in cui vanno dichiarati i veicoli esteri utilizzati da residenti in Italia. Di questi, ben il 65,6%, pari a 35.087, circola nella provincia di Napoli. Complessivamente in Campania i veicoli registrati al REVE, gestito dal PRA dell'ACI, sono 36.915 (il 69% del totale nazionale). Al cosiddetto fenomeno dell'esterovestizione dei veicoli è dedicato un ampio servizio di Mondoauto, la rivista dell'Automobile Club Napoli diretta da Antonio Coppola, che focalizza l'attenzione sul meticoloso lavoro svolto, sul tema, dalla commissione giuridica del sodalizio partenopeo, presieduta dal procuratore generale di Napoli Luigi Riello, le cui proposte conclusive sono state sottoposte al vaglio del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Al riguardo, si sottolinea, il ministro ha assicurato la possibilità di far accedere anche le polizie municipali ai dati necessari del CED-SDI, il sistema informatico interforze. Al rapporto della città con lo sport si concentrano i servizi di Mimmo Carratelli, Luigi Vicinanza e Gianpaolo Porreca dedicati allo scudetto vinto dalla squadra di De Laurentiis, con i relativi spettacolari festeggiamenti, ed al Giro d'Italia di ciclismo che, per il secondo anno consecutivo, ha fatto tappa a Napoli e in costiera. In evidenza, le interviste di Vittorio Del Tufo al presidente del Tar Campania Vincenzo Salamone e di Gianluca Agata alla neo campionessa mondiale di pugilato Irma Testa, il ricordo di Antonello Perillo dell'amico, giornalista Massimo Milone recentemente scomparso e la presentazione del professor Pierluigi Coppola - esperto di alta consulenza presso la Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - dell'ottavo rapporto Urban@it sullo sviluppo urbano sostenibile. Mondoauto - si sottolinea in una nota - è inviato in abbonamento postale a tutti i soci dell'ACI Napoli, è in distribuzione gratuita presso la sede centrale e le delegazioni dell'Automobile Club ed è consultabile online sul sito www.Napoli.aci.it.