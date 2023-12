Napoli ricorda la "strage di Natale": svelata una targa commemorativa in stazione

Nell'atrio della Stazione Centrale - in occasione del 39° anniversario della strage del treno rapido 904 - è stata scoperta la targa restaurata in memoria delle vittime della tragedia. Sono intervenuti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e la Presidente dell'Associazione familiari delle vittime, Rosaria Manzo.

"La memoria di questo attentato va conservata perché ha colpito tanti cittadini in un momento di festa ed è una violenza che ci ricorda il periodo del terrorismo. Dobbiamo tenere sempre la guardia alta per vigilare sui rigurgiti che possono venire da aree dove in passato c'è stata spesso una commistione tra terrorismo politico e criminalità. Quindi ricordare è anche un monito x mantenere alta l'attenzione e fare in modo che ci sia sempre una vigilanza democratica sulle nostre città" così il Sindaco Gaetano Manfredi.