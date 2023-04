Infiltrazioni camorristiche, il Tar conferma lo scioglimento del Comune di Castellammare

Il Tar del Lazio ha respinto, con una sentenza, un ricorso proposto dall'ex amministrazione di Castellammare di Stabia a proposito dello scioglimento del proprio Comune. Secondo il tribunale le risultanze dell'attività di indagine e la significatività degli elementi indiziari emersi sono stati valutati correttamente, ed è quindi da confermare il Dpr con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Castellammare di Stabia per infiltrazioni della criminalità organizzata.

I giudici hanno infatti ritenuto che il quadro emergente dall'istruttoria svolta dall'autorità "descrive un contesto generale che depone per una non occasionale 'contiguità' tra gli organi comunali e la criminalità organizzata", nonché "un quadro connotato da diffusa illegalità e condizionamento".

Vari gli elementi indicati che secondo il Tar depongono per la disfunzione dell'amministrazione locale e per la "prossimità" degli organi amministrativi con le consorterie criminali. Tra questi "le varie operazioni di polizia giudiziaria sfociate anche nella applicazione di misure cautelari; il rilevato palesato sostegno elettorale, confermato dalle risultanze giudiziarie, di esponenti della locale criminalità in favore di taluni candidati che facevano parte della lista che sosteneva l'organo di vertice dell'ente; la riscontrata rete di rapporti parentali e di frequentazioni che esisteva da taluni amministratori e esponenti delle locali consorterie; la partecipazione del primo cittadino quale testimone di nozze al matrimonio di un soggetto legato a locale famiglia mafiosa e la presenza in seno al consiglio comunale di amministratori gravati da legami con i medesimi esponenti dei clan camorristici". Ed è da ritenersi "irrilevante" l'eventuale intervenuta assoluzione di alcuni soggetti coinvolti in una serie di procedimenti penali.