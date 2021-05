Misero una tanica di benzina sul bancone di un bar per chiedere il pezzo: in manette

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre del Greco hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, due pregiudicati, un 35enne e un 46enne, poiché ritenuti gravemente indiziati del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di un imprenditore locale.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la minaccia estorsiva, avvenuta il 14 luglio scorso, giorno in cui gli arrestati hanno minacciato i dipendenti di un bar di Torre del Greco lasciando una tanica di benzina sul bancone per indurre l’imprenditore a pagare una quota estorsiva. I due sono attualmente detenuti in carcere in attesa di giudizio.