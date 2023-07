Tangenziale di Napoli, cinque giorni di nuove chiusure notturne: ecco i tratti interessati

Tangenziale di Napoli comunica che, per consentire attività di adeguamento e miglioramento delle gallerie "Vomero ovest" e "Vomero est", saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 23:00 DI LUNEDI' 31 LUGLIO, ALLE 6:00 DI MARTEDI' 1 AGOSTO E NELLE TRE NOTTI DI MERCOLEDI' 2, GIOVEDI' 3 E VENERDI' 4 AGOSTO CON ORARIO 23:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Zona Ospedaliera e Camaldoli, verso Pozzuoli. Contestualmente sarà chiusa la stazione di Arenella, in entrata verso Pozzuoli. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria a Zona Ospedaliera, percorrere la viabilità ordinaria: Via Pietravalle, Via Pansini, Via Montesano, Via Jannelli e rientrare sulla Tangenziale a Camaldoli; per la chiusura dell'entrata di Arenella verso Pozzuoli: Camaldoli

NELLE QUATTRO NOTTI DI LUNEDI' 31 LUGLIO, MARTEDI' 1 AGOSTO, MERCOLEDI' 2 E GIOVEDI' 3 AGOSTO CON ORARIO 23:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Camaldoli e Arenella, verso Capodichino/autostrade. Contestualmente sarà chiusa la stazione di Camaldoli, in entrata verso Capodichino/autostrade. In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Camaldoli, percorrere la viabilità ordinaria: Via Gabriele Jannelli, Via Simone Martini, Via Arenella, Via Giotto, Piazza Medaglie D'Oro, Via Giuseppe Orsi, Via Giacinto Gigante, Via Marino e Cotronei e rientrare sulla Tangenziale alla stazione di Arenella; per la chiusura dell'entrata di Camaldoli verso Capodichino/autostrade: Arenella.

Altre chiusure

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di manutenzione e posa cavi, dalle 23:00 di lunedì 31 alle 6:00 di martedì 1 agosto, sarà chiusa la stazione di Corso Malta, in uscita per chi proviene da Pozzuoli. In alternativa si consiglia di uscire a Doganella.