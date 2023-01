Tangenziale, chiude l'uscita Vomero per una settimana: i disagi

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di adeguamento e miglioramento delle opere d\'arte, sarà chiusa l\'uscita della stazione di Vomero, per chi proviene da Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari: nelle cinque notti di lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 gennaio, con orario 23-6; dalla mezzanotte alle 6 di domenica 29 gennaio; dalla mezzanotte alle 6 di lunedì 30 gennaio. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Camaldoli.