Tangenziale, chiusure per tutta la settimana prossima: i disagi

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, sarà chiusa la stazione di Corso Malta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 gennaio, con orario 23:00-6:00: sarà chiusa l'entrata della stazione di Corso Malta, verso Pozzuoli.

In alternativa, si consiglia di entrare a Capodichino Aeroporto;

-dalle 23:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 gennaio: sarà chiusa l'entrata della stazione di Corso Malta, in entrambe le direzioni - verso Pozzuoli e Capodichino/autostrade. In alternativa, si consiglia di entrare a Capodichino Aeroporto.

Sarà contestualmente chiuso anche lo svincolo esterno di uscita della stazione di Corso Malta, verso "Centro Direzionale". In alternativa, si potrà percorrere il ramo esterno di uscita verso "SS162 Dir";

-dalle 23:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 gennaio;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 14 gennaio

sarà chiusa l'uscita della stazione di Corso Malta, per chi proviene da Pozzuoli.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita di Doganella.

Inoltre informa che, per consentire attività di adeguamento e miglioramento del viadotto "Sant'Antonio", sarà chiusa la stazione di Vomero, in uscita per chi proviene da Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 14 gennaio;

-dalle 00:00 alle 6:00 di lunedì 16 gennaio.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Camaldoli.

Infine informa che, per consentire attività di adeguamento e miglioramento del viadotto "Arena Sant'Antonio" e della galleria "Monte Sant'Angelo", nelle quattro notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Camaldoli e "Italia 90" (bretella di collegamento Via Agnano agli Astroni/Tangenziale), verso Pozzuoli.

Di conseguenza, saranno chiuse le entrate verso Pozzuoli di Camaldoli, Vomero e Fuorigrotta.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Camaldoli, percorrere la viabilità ordinaria: Via Jannelli, Via Pigna, Via Giustiniano, Viale Traiano, Via Consalvo, Viale Augusto, Viale Kennedy, Via Labriola, Viale Giochi del Mediterraneo, Via Nuova Agnano, Via Agnano agli Astroni e rientrare alla bretella di collegamento Via Agnano agli Astroni/Tangenziale, denonimata "Italia 90".