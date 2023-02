Tangenziale di Napoli informa che è stata annullata la chiusura dell'uscita di Capodimonte, prevista nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio. La suddetta stazione sarà chiusa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 febbraio, in uscita per chi proviene da Pozzuoli.

In alternativa si consiglia di uscire a Zona Ospedaliera.