Due giorni di chiusure in Tangenziale: ecco quali uscite verranno coinvolte

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, con orario 23:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Arenella, in entrata verso Pozzuoli. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Camaldoli.

Inoltre per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, sarà chiusa la stazione di Capodimonte, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:



-dalle 23:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 ottobre: sarà chiusa la stazione di Capodimonte, in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade e da Pozzuoli.

Sarà inoltre chiuso lo svincolo esterno di entrata di Capodimonte, per chi proviene da Colli Aminei.

In alternativa, si consiglia:

-in uscita: Zona Ospedaliera;

-in entrata: utilizzare lo svincolo esterno di entrata da Museo Nazionale;



-dalle 23:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 ottobre, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Capodimonte, per chi proviene da Museo Nazionale.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo esterno di entrata da Colli Aminei.