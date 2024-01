Chiusure notturne della Tangenziale al Vomero per tre giorni: l'annuncio

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire alcune attività, sarà chiusa la stazione di Vomero, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 23:00 di lunedì 15 alle 6:00 martedì 16 gennaio la stazione sarà chiusa in uscita per chi proviene da Pozzuoli, per consentire lavori di manutenzione viadotto. In alternativa si consiglia di uscire a Camaldoli; sarà chiusa la rampa di uscita verso "Via Caldieri", per consentire lavori di manutenzioni delle opere in verde.

In alternativa si consiglia di utilizzare la rampa esterna di uscita di "Via Pigna"; la stazione sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Capodichino/autostrade e Pozzuoli, per consentire lavori di manutenzioni delle opere in verde. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Arenella o di Camaldoli.

Dalle 23:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 gennaio sarà chiusa la rampa di uscita verso "Via Caldieri", per consentire lavori di manutenzioni delle opere in verde. In alternativa si consiglia di utilizzare la rampa esterna di uscita di "Via Pigna"; la stazione sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Capodichino/autostrade e Pozzuoli, per consentire lavori di manutenzioni delle opere in verde. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Arenella o di Camaldoli.