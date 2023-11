Tangenziale chiusa a Capodimonte: ecco quando

Tangenziale di Napoli informa che è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne di Capodimonte. Dalle 23 di questa sera alle 6 di giovedì 9 novembre, sarà chiusa la rampa esterna di entrata di Capodimonte, per chi proviene da Museo Nazionale, per consentire attività di ispezione della galleria di svincolo. In alternativa si consiglia di percorrere la rampa esterna di entrata da viale Colli Aminei; dall'1 alle 6 di giovedì 9 novembre, sarà chiusa l'entrata di Capodimonte, in entrambe le direzioni, Capodichino/autostrade e Pozzuoli, per consentire attività di ispezione della galleria di svincolo. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti entrate: verso Capodichino/autostrade: Corso Malta; verso Pozzuoli: Camaldoli; dalle 23 di giovedì 9 alle 6 di venerdì 10 novembre, sarà chiusa la rampa esterna di entrata di Capodimonte, per chi proviene da Museo Nazionale, per consentire attività di ispezione della galleria di svincolo.

dall'1 alle 6 di venerdì 10 novembre, sarà completamente chiusa Capodimonte, in entrata e in uscita, per consentire attività di ispezione della galleria di svincolo e per manutenzione guard-rail. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti entrate: in entrata verso Capodichino/autostrade: Corso Malta; in entrata verso Pozzuoli e in uscita per chi proviene da Pozzuoli: Camaldoli; in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade: Zona Ospedaliera; dalle 23 di venerdì 10 alle 6 di sabato 11 novembre, sarà chiusa la rampa esterna di entrata di Capodimonte, per chi proviene da Museo Nazionale, per consentire attività di ispezione della galleria di svincolo. In alternativa si consiglia di percorrere la rampa esterna di entrata da viale Colli Aminei.