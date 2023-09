Tangenziale di Napoli comunica che, per consentire lavori di manutenzione e posa cavi, dalle 23:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Agnano, in uscita per chi proviene da Pozzuoli.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Fuorigrotta.