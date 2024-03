Tangenziale chiusa di notte per quattro giorni: ecco dove

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di miglioramento e adeguamento della galleria Vomero, sarà chiuso il tratto Zona Ospedaliera-Camaldoli, verso Pozzuoli, con contestuale chiusura dell'entrata di Arenella, verso Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 9 marzo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria a Zona Ospedaliera, percorrere la viabilità ordinaria: via Pietravalle, via Pansini, via Montesano, via Jannelli e rientrare sulla Tangenziale a Camaldoli;

per la chiusura dell'entrata di Arenella verso Pozzuoli: Camaldoli.