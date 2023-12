Lavori in Tangenziale: giorni di chiusure notturne

Tangenziale di Napoli informa che, nelle quattro notti di lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre, con orario 23:00-6:00, sarà chiusa la rampa esterna di uscita della stazione di Vomero "Via Caldieri", per consentire attività connesse al miglioramento strutturale del viadotto di svincolo. In alternativa si consiglia di percorrere la rampa esterna di uscita "Via Pigna".

Inoltre informa che sarà chiusa la stazione di Arenella, per consentire attività di ispezione della galleria di svincolo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 23:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 dicembre, sarà completamente chiusa la stazione di Arenella, in entrata e in uscita; dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 6 dicembre, sarà chiusa la stazione di Arenella, in uscita per chi proviene da Pozzuoli e da Capodichino/autostrade. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Camaldoli o di Zona Ospedaliera.