Tangenziale chiusa stanotte e domani: ecco dove

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di ispezione della galleria 'Arenella', dalle 23:00 di martedì 30 alle 6:00 di mercoledì 31 gennaio, sarà chiusa la stazione di Arenella, in uscita per chi proviene da Pozzuoli e da Capodichino/autostrade. In alternativa si consiglia di uscire a Zona Ospedaliera.

Inoltre per consentire attività di adeguamento e miglioramento strutturale della galleria Solfatara ovest, dalle 23:00 di martedì 30 alle 6:00 di mercoledì 31 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arco Felice Pozzuoli e Italia 90, verso Capodichino/autostrade. Contestualmente, sarà chiusa l'entrata verso Capodichino/autostrade di Arco Felice Pozzuoli, via Campana e Agnano e chiuse anche le aree di servizio "Antica Campana est" e "Agnano est".

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria ad Arco Felice Pozzuoli, percorrere la viabilità ordinaria: via Montenuovo Licola Patria, via Domitiana, via Adriano Olivetti, variante Solfatara, via San Gennaro Agnano, via Antonio Beccadelli, via Agnano agli Astroni, rientrare sulla Tangenziale a Italia 90; per la chiusura dell'entrata di Arco Felice Pozzuoli, via Campana e Agnano: Italia 90.