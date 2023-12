Lavori nella galleria: chiude la Tangenziale di notte

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di manutenzione degli impianti all'interno della galleria Monte Sant'Angelo ovest, sarà chiuso il tratto compreso tra Fuorigrotta e Italia 90 (bretella di collegamento Via Agnano agli Astroni / Tangenziale), verso Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari: -dalle 23:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 dicembre; -dalle 00:30 alle 6:00 di mercoledì 20 dicembre. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Fuorigrotta, percorrere la viabilità ordinaria: Via Cintia, Via Terracina, Via Nuova Agnano, Via Agnano agli Astroni e rientrare dalla bretella di collegamento Via Agnano agli Astroni/Tangenziale "Italia 90".