Lavori in Tangenziale: domani mattina chiude uno svincolo

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 8:00 alle 13:00 di giovedì 12 ottobre, sarà chiuso lo svincolo Cuma SS Domitiana, verso Capodichino/autostrade. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Arco Felice.

Inoltre informa che è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della stazione di Arenella. La suddetta stazione, si legge in una nota, sarà chiusa, per consentire lavori di manutenzione e posa cavi, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 23 di mercoledì 11 alle 6 di giovedì 12 ottobre: in uscita per chi proviene da Pozzuoli; nelle due notti di giovedì 12 e venerdì 13 ottobre, con orario 23-6 in uscita per chi proviene da Pozzuoli e da Capodichino/autostrade.

In alternativa, chi proviene da Pozzuoli potrà uscire a Camaldoli mentre chi proviene da Capodichino/autostrade dovrà uscire obbligatoriamente a Zona Ospedaliera, vista la chiusura, nelle stesse notti, del tratto Zona Ospedaliera-Camaldoli verso Pozzuoli, per consentire attività di adeguamento e miglioramento della galleria Vomero ovest.