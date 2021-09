Tamponi salivari per gli alunni dall'asilo alle medie: l'iniziativa nel napoletano

Tamponi salivari per i piccoli alunni che frequentano dall'asilo alle scuole medie. L'iniziativa arriva da Ottaviano ed è stata illustrata dal sindaco Luca Capasso. "Gli alunni della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo (primaria e medie) di Ottaviano saranno sottoposti al tampone salivare rapido nelle 48 ore precedenti all’inizio delle lezioni.

Come amministrazione comunale abbiamo, infatti, promosso una campagna di prevenzione al covid-19 in favore di tutta la platea scolastica frequentante i tre istituti comprensivi del territorio, mediante la realizzazione di uno screening a tappeto presso le scuole entro le 48 ore antecedenti la ripresa dell’anno scolastico.

Saranno utilizzati tamponi assolutamente non invasivi, ai quali anche i bambini più piccoli si possono sottoporre e che garantiscono un’altissima attendibilità. Con l’assessore all’istruzione Virginia Nappo abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa poiché la riteniamo fondamentale per iniziare la scuola in sicurezza. Vogliamo garantire a tutti gli alunni – e relative famiglie - una partenza sicura".