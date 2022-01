I "furbetti del tampone", la denuncia: truffe in pronto soccorso per non pagare in farmacia

Si sta sviluppando come modalità alternativa al tampone in farmacia (e al suo costo), ma è una vera e propria truffa: in molti si stanno recando ai pronto soccorso degli ospedali per sottoporsi a test Covid, sottraendo tempo prezioso da dedicare a chi ne ha realmente bisogno.

I "furbetti del tampone" come attori fanno di tutto per non farsi affibbiare un codice bianco o verde, lamentando eventualmente sintomi da Covid, così da saltare la fila e svanire una volta ottenuto il risultato del test.

A denunciare "l’espediente per ottenere il tampone gratuito presso il pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini" è stato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha anche chiesto un intervento in materia dell'Asl Napoli 1 Centro. A facilitare la fuga dei testati sarebbe anche "la mancanza di un percorso obbligato tra l’effettuazione del tampone e la comunicazione dell’esito", ed è qui che bisognerebbe intervenire.

Anche all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta sono stati segnalati episodi di questo tipo.