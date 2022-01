Tamponi gratis ai politici: domani la discussione in commissione

Sono quattro le commissioni del Consiglio comunale di Napoli in programma per domani. Alle 9 si riunirà, in videoconferenza, la commissione Salute e Verde su 'Resoconto del presidente alla Commissione sugli esiti dell'incontro tenutosi il giorno 11/01/2021 per discutere della problematica della piantumazione delle essenze arboree a Posillipo; deliberazione n. 591/21 - Misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 fino al 31 marzo 2022.

Manifestazione d'interesse a donare test antigenici rapidi e/o molecolari per effettuare controlli, a titolo gratuito, in favore dell'Amministrazione comunale'. Invitato l'assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada.

Alle 10, sempre in videoconferenza, sarà la volta della commissione Ambiente e Mare su 'Esposizione delle linee programmatiche e di indirizzo' illustrate dall'assessore Paolo Mancuso. In via Verdi, invece, si terranno alle 12 la commissione Cultura, Turismo e Attività produttive e alle 13 la commissione Istruzione e Famiglia.