Test rapidi nei parcheggi Anm: "Risultato in 5 minuti"

Test rapidi con risultati in cinque minuti. Comincia oggi, 10 dicembre, l'iniziativa dei medici di base che effettueranno tamponi rapidi in tre aree della città di Napoli: l'ex mercato ortofrutticolo di Ginaturco e i parcheggi Anm di Chiaiano e del Mario Argento a Fuorigrotta.

L'accesso non è libero, ma sarà necessaria la prenotazione da parte del proprio medico curante. Si tratta di tamponi rapidi antigenici. In caso di positività i lpaziente dovrà sottoporsi anche al test molecolare; in caso di risultato negativo, invece, potrà essere interrotta l'evetuale quarantena senza attendere oltre.

Il risultato può essere atteso in loco e verrà comunicato entro 5-10 minuti.