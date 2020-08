Castellammare, tamponi direttamente in auto per chi rientra dall'estero

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino ha disposto, con il direttore generale dell'Asl Na3 Sud Gennaro Sosto, la creazione di un'area in cui ai cittadini sarà effettuato il tampone orofaringeo direttamente all'interno della propria autovettura. "Tamponi immediati per chi rientra dall’estero, senza uscire neanche dalla propria auto", spiega Cimmino. Da oggi giovedì 20 agosto, nel piazzale del parco delle Antiche Terme a Castellammare di Stabia sarà attivo un presidio sanitario che, in un’area delimitata nei pressi dell’accesso di via Brin 103, effettuerà tamponi orofaringei a persone che, di rientro dall’estero, si è prenotato presso la competente Asl.

Il presidio sarà aperto tutti i giorni tra le 8.30 e le 17.30 fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe, e copre i Comuni dei distretti Asl 53, 56 e 58, che includono i Monti Lattari, Pompei e l’area torrese-boschese.

"Un modo semplice e veloce per evitare che le persone di rientro dall’estero siano costrette ad attendere tempi lunghi per sottoporsi al tampone e costringere talvolta i loro nuclei familiari ad isolarsi in casa per svariati giorni. E soprattutto un’attività di prevenzione di fondamentale importanza, che abbiamo deciso di istituire a Castellammare di Stabia anche per dare ai nostri concittadini la possibilità di effettuare il tampone in totale sicurezza a poche centinaia di metri da casa", conclude il sindaco stabiese.