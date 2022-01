Tamponi gratuiti per lavoratori e disoccupati: la Clemente si schiera con il movimento 7 novembre

"Questa mattina il Movimento 7 Novembre ha rivendicato la necessità della politica cittadina di dare risposte per garantire tamponi gratuiti a tutti i disoccupati e lavoratori. Dopo due anni di pandemia è surreale che, non solo non si sono date risposte concrete per trasporti, scuola, sanità ma ancora è scaricata individualmente la spesa e il costo di FFP2 e tamponi".

Lo dichiara la consigliera comunale Alessandra Clemente a margine di un incontro tenutosi questa mattina con i rappresentanti dei disoccupati del gruppo "Movimento 7 Novembre". "Nel chiedere ciò - aggiunge Clemente -, il Movimento 7 Novembre ha chiesto anche continuità al tavolo interistituzionale per la loro vertenza a seguito dell'incontro del 5 Novembre con il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Prefetto di Napoli Carlo Palomba, l'assessore al lavoro Chiara Marciani.

Pertanto - conclude la consigliera - sosteniamo le loro richieste e partecipiamo alla conferenza dei capigruppo del 20 Gennaio, fissata con il movimento su convocazione della presidente del Consiglio Comunale".