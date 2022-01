Blitz all'Ordine dei farmacisti: "Vogliamo i tamponi gratis"

Sit-in in via Toledo, i manifestanti: "Basta con la speculazione ai danni dei cittadini, il tracciamento deve essere gratuito"

Volantinaggio davanti alla sede dell'Ordine dei farmacisti e uno striscione a ostruirne l'ingresso con la scritta: "Tamponi e mascherine gratis per tutti". E' l'iniziativa dei movimenti napoletani che denunciano come il tracciamento del Covid-19 sia da due anni a carico dei cittadini.

"Vogliamo fermare questa speculazione - spiega Davide Di Spirito del Laboratorio Iskra - Il 60 per cento dei tamponi fatti negli ultimi giorni è stato fatto privatamente, con disoccupati, precari, lavoratori e studenti costretti a pagare di tasca loro".

La tensione sociale è in crescita, soprattutto perché le Asl non riescono più a garantire il tampone in tempi rapidi: "Un altra falla del sistema sanitario regionale - aggiunge Davide Dioguardi, Mezzocannone Occupato - Il vaccino è fondamentale ma dopo due anni registriamo nessun investimento su Sanità, Trasporti e dedilizia scolastica".

Disagi anche sui luoghi di lavoro, dove ci si continua a contagiare: "Con il super green pass le aziende non si occupano più del tracciamento - afferma Mimì Ercolano di Si Cobas - A ciò si aggiungono i costi delle mascherine che anche se calmierati possono pesare su una famiglia di quattro persone 100 euro al mese, che in un anno rappresentano uno stipendio".

Potere al Popolo punta il dito contro il sistema sanitario: "E' incredibile - sostiene Chiara Capretti - che dopo un tempo così lungo le Asl non siano attrezzate per fare tamponi in tempi rapidi, così da far ricadere peso e responsabilità sui cittadini".

Il sit-in anticipa la manifestazione del 21 gennaio, quando i movimento partenopei si ritroveranno davanti alla Prefettura di Napoli per chiedere tamponi e mascherine gratis per chi ne ha bisogno.