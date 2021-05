Tamponi gratis in stazione per napoletani e turisti

Il tampone torna di moda, soprattutto perché per chi non è ancora vaccinato sarà strumento indispensabile per riappropriarsi di alcune libertà, come quella di viaggiare. Per questo motivo, la Croce Rossa ha installato uno stand all'esterno della stazione centrale di Napoli, in piazza Garibaldi, nel quale effettuerà test rapidi gratuiti per napoletani e turisti.

"Saremo operativi sette giorni su sette alle 10.30 alle 14.30 fino a settembre - spiega Paolo Monorchio, prsidente del Comitato Napoli Croce Rossa - effettueremo dai 300 ai 400 tamponi senza prescrizione medica". Increasing Covid-19 Mobile Testing Capacities è il nome del progetto finanziato dalla Commissione Europea e gestito dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che intende potenziare l’attività di screening della popolazione più vulnerabile nei Paesi maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria da COVID-19, tra cui l’Italia. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato che supporta la CRI nel fornire gratuitamente gli spazi per le postazioni all’interno delle stazioni italiane.

"Molte persone non possono sostenere il costo del tampone - conclude Monorchio - e quindi resterebbero escluse da molte possibilità, come quella di spostarsi. Per questo motivo, noi lo offriamo gratis".