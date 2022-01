Tamponi gratis per i consiglieri comunali, è polemica: la risposta dell'assessore Santagada

Tamponi gratis per i dipendenti dell'amministrazione comunale di Napoli. La decisione è stata messa nero su bianco con una delibera - non ancora operativa - e che nelle scorse ore ha fatto registrare già tante polemiche.

A queste polemiche risponde con una nota dell'assessore comunale alla Salute Vincenzo Santagada: "La somministrazione dei tamponi, prevista dalla delibera non ancora operativa, è destinata ai dipendenti dell’Amministrazione comunale e dei componenti degli organi di Giunta e Consiglio e, consequenzialmente tende a preservare e garantire continuità e regolarità dell’attività lavorativa e di governo. Si tratta di un atto che nasce dall’opportunità di offrire all’intera comunità amministrativa la migliore protezione possibile dalla diffusione del Covid-19.

Ci sarà a breve un avviso pubblico per consentire al Comune di accettare queste donazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione del covid e, subito dopo, saranno redatte le opportune convenzioni per definire le modalità di somministrazione dei test antigenici e molecolari per tutti i dipendenti. Tutto questo costituisce una forma di risparmio per l’Amministrazione che altrimenti dovrebbe sostenere i costi dei tamponi per la sicurezza dei propri dipendenti".

"Vogliamo sapere da Italia Viva se la posizione del suo assessore rispecchia la volontà del partito o no. Prevedere che la politica non debba pagare i tamponi e i Comuni cittadini si. È un'iniziativa concordata con il gruppo consiliare? Ci auguriamo che Italia Viva smentisca immediatamente e che prenda le distanze da questa delibera". Ha dichiarato Fulvio Martusciello coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli.