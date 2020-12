Frattamaggiore e Afragola, tamponi gratis a bambini disabili

Tamponi gratis a bambini disabili è la splendida iniziativa del Centro Igea di Frattamaggiore che già da un pò si sta muovendo in questo senso; iniziativa nata sia per aiutare gli organi istituzionali nell'ammortizzare l'elevato numero di alunni, sia per venire incontro alle famiglie dei bimbi disabili e autistici.

"Siamo venuti a conoscenza di questa iniziativa da un amico - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - e subito ci siamo messi in contatto con l'Igea Frattamaggiore per chiedergli di inserire in questo progamma anche la scuola di Afragola che adesso frequenta Andrea, e la risposta è stata subito sì; persone eccezionali come i dirigenti di Igea dovrebbero esserci in ogni città - prosegue Maraucci - già è difficile curare i nostri piccoli in tempi di pace, figuriamoci adesso...".

Questa iniziativa aiuta molto le famiglie dei bambini disabili che altrimenti sarebbero costrette a spostarsi anche fuori dai comuni per questi accertamenti, in questo modo invece, individuando una scuola della cittadina afragolese, i genitori possono accompagnarli facilmente. "Abbiamo deciso di fare sposare questa bella iniziativa di Igea Frattamaggiore proprio in concomitanza con il primo anniversario dell'esclusione di Andrea dalla scuola paritaria di Afragola - dichiara il vicepresidente dell'Osservatorio La Battaglia di Andrea - all'odio che abbiamo ricevuto, rispondiamo con la solidarietà per tutti gli alunni disabili di Afragola".