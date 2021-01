Tamponi gratis a Napoli e provincia: si parte con il Parco Verde

Al via l’ unità mobile dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli che effettuerà tamponi rapidi per diagnosticare il Covid raggiungendo i punti più remoti e meno serviti di tutta la provincia di Napoli. Da oggi è ufficiale il calendario: si parte dal Parco Verde di Caivano in una due giorni con don Maurizio Patriciello per portare la prevenzione in un luogo difficile. I dati raccolti dal camper confluiranno sulla piattaforma Covid Sinfonia e rientreranno quindi nel computo dei casi accertati.

Raggiungerà le varie piazze dell’area Metropolitana di Napoli secondo il calendario concordato. Le prenotazioni potranno avvenire attraverso i referenti o le farmacie del posto o attraverso gli enti assistenziali e religiosi che operano sul territorio. L’iniziativa si avvale della collaborazione di Federfarma Napoli.

“Dopo l’iniziativa Un farmaco per tutti, l’Ordine dei Farmacisti di Napoli si appresta a realizzare anche Un tampone per tutti. Abbiamo appena firmato un protocollo d’intesa che ci consente di dare un ulteriore forte contributo al territorio e al sistema sanitario. Saranno effettuati tamponi rapidi antigenici nel pieno rispetto delle modalità operative riportate nel protocollo d’intesa ” dichiarano il presidente dell’ ordine dei Farmacisti di Napoli Vincenzo Santagada e Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Napoli.

L’iniziativa continua su quelle già attive, Un Farmaco per tutti e Una Visita per Tutti, che hanno come obiettivo quello di contrastare la povertà sanitaria e di seguire le persone fragili che in questo momento vivono una situazione difficile: i farmacisti sul territorio e a fianco come sempre delle persone fragili.

