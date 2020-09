Primo positivo in un liceo di Napoli, l'esito dei tamponi su docenti e compagni di classe

Sono tutti negativi i risultati dei tamponi effettuati sui contatti diretti avuti dallo studente risultato positivo al Covid-19, che frequenta il Liceo Fonseca.

I tamponi sono stati effettuati sui docenti e sui compagni di classe del ragazzo contagiato dal Covid-19. Al momento, la sede centrale della scuola, situata in via Benedetto Croce, è chiusa per consentire le operazioni di sanificazione come da protocollo.

A segnalare le condizioni di salute precarie del positivo, i suoi compagni di classe, accortisi che qualcosa non andava.