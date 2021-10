Green pass obbligatorio al lavoro, Federfarma: "Pronti a effettuare tamponi, nessuna criticità"

Per venerdì 15 ottobre, quando il green pass diventerà obbligatorio nei luoghi di lavoro e i non vaccinati dovranno necessariamente sottoporsi al tampone, non sono previste criticità nelle farmacie di Napoli. È il presidente di Federfarma Napoli, Riccardo Maria Iorio, a sgombrare il campo da eventuali preoccupazioni.

Iorio all'Adnkronos spiega: "Attualmente non ci sono grosse criticità né sono previste da venerdì. Tra Napoli e provincia ci sono circa 500 farmacie su 800 nelle quali è possibile fare un tampone, quindi non credo che si verificheranno particolari problemi. Tutta l'operazione ormai non richiede più di un quarto d'ora tra l'esecuzione del tampone e l'attesa del risultato".

C'è inoltre un altro dato che Iorio sottolinea e che fa ben sperare: "Io ho una farmacia nella quale, oltre ai tamponi, si somministrano anche i vaccini anti Covid e negli ultimi giorni ho effettuato un gran numero di vaccini, tutte persone che non avevano ancora fatto la prima dose. Le farmacie di Napoli e provincia - ricorda Iorio - hanno iniziato a fare le vaccinazioni da inizio luglio. Dal 1° luglio ad oggi abbiamo fatto oltre 45mila vaccinazioni, di queste 15mila sono state fatte nell'ultimo mese. Questo significa che sono persone che si stanno convincendo a vaccinarsi e che tra 20 giorni faranno la seconda dose, dopodiché non avranno più bisogno del tampone. Ci sarà sempre uno zoccolo duro, che sarà circa il 10%: quelli avranno bisogno del tampone giornalmente se la situazione nel frattempo non cambierà, ma sono numeri gestibili. Ci può essere la singola farmacia che può andare momentaneamente in difficoltà, ma parliamo di singoli casi. Con così tante farmacie che fanno i tamponi, basta spostarsi di pochi metri per trovarne un'altra".

Nessun problema sull'approvvigionamento dei tamponi: "Si è diffuso, per così dire, un allarme sul fatto che sarebbero mancati i tamponi, ma - rassicura - io stesso ne ho ordinati ieri senza alcun problema, così come stanno facendo anche tante altre farmacie".