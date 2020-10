Drive in per tamponi non autorizzato nel vesuviano, due denunce

Un drive in per tamponi, non autorizzato, è stato notato dai carabinieri nel vesuviano. Le auto si incolonnavano e, arrivate in fondo, il dipendente di un'azienda eseguiva dei tamponi. A notare la scena sono stati addetti della Protezione Civile, che hanno allertato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che l'azienda, operante nel napoletano, eseguiva tamponi in strada senza autorizzazione. Due persone - riporta il Fatto Vesuviano - sono state denunciate. Una terza persona si sarebbe allontanata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.