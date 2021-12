Tampone a teatro anche per i vaccinati? Massimiliano Gallo: "Così possiamo pure chiudere"

L’attore Massimiliano Gallo, ospite di Claudio Dominech in diretta a Canale 8, è intervenuto a proposito dell’inadeguatezza e dell'inapplicabilità delle misure restrittive anti Covid per cinema e teatri. Figura celebre delle scene partenopee, si è espresso anche a proposito dell’importanza culturale di Napoli in Italia, definendola capitale della cultura.

Alla domanda del conduttore su cosa significasse per lui l’obbligo di mascherina per l’ingresso nelle sale ha risposto: “Equivale a un’altra chiusura. Se pretendi il tampone da persone che hanno già il Green Pass e sono muniti di mascherina per andare a teatro e vedere lo spettacolo, significa che il teatro può anche chiudere. Così come il cinema. Nessuno - ha continuato - pagherebbe il biglietto oltre al tampone!”. Reduce dallo strepitoso successo in teatro con “Il Silenzio Grande” e al cinema con “È stata la mano di Dio”, si è poi espresso in merito all’aspetto culturale del capoluogo partenopeo: “Napoli è stata l’unica città ad aver reagito, alla grande, a un imbarbarimento culturale del Paese, dimostrando sempre intelligenza e intuizione, ed è meritevole di proporre grandi talenti nel teatro, nel cinema e nella musica. Napoli - ha concluso - è la capitale culturale di questo Paese”.