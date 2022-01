Tamponi e mascherine, la denuncia: "E' una grande speculazione"

In Campania, dal 28 dicembre al 6 gennaio, sono stati effettuati 1 milione e 41mila test. La maggior parte sono privati, cioè a pagamento. Maurizio Cappiello, medico ospedaliero: "Le famiglie non possono sostenere questa spesa diventata, ormai, fissa"

Oltre un milione di tamponi in dieci giorni. Precisamente 1 milione 41mila 658 test dal 28 dicembre al 6 gennaio eseguiti in tutta la Campania. La maggior parte di questi sono stati processati da strutture private, quindi con pagamento a carico dei cittadini.

Quello dei tamponi è diventato uno dei grandi business della pandemia da Covid-19. Basti pensare che un molecolare può arrivare a costare anche 100 euro circa, mentre un antigenico oscilla tra i 15 e i 20 euro. Sempre più spesso, i cittadini devono ricorrere al tampone privato per 'terminare' la quarantena visto che l'Asl è in ritardo di giorni, se non settimane.

Una spesa per le famiglie che si affianca a quella delle mascherine. Perché, come spiega in questa intervista Maurizio Cappiello, presidente dell'associazione Terra e Vita e dirigente medico dell'Ospedale Cardarelli, solo le farmacie saranno tenute a calmierare il prezzo delle ffp2 mentre gli altri rivenditori, dai supermercati ai tabaccai, avranno libertà di scelta. "Siamo di fronte a una grande speculazione che pesa sulle tasche delle famiglie" le parole di Cappiello