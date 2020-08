Rientri dall'estero, postazione fissa al Capilupi per i residenti sull'isola di Capri

L’ASL Napoli 1 Centro rende noto che per effetto dell’Ordinanza del Presidente Giunta Regione Campania n°67 dell’11 agosto 2020 e successiva n°68 del 12 agosto 2020 sui rientri dall'estero, i cittadini residenti sull’isola di Capri (territorio di competenza ASL Napoli 1 Centro) possono segnalarsi alla email dichiarazione.viaggiatore@aslnapoli1centro.it e nella email andranno indicati per ogni cittadino che dovrà essere sottoposto a test sierologici o tamponi: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, cellulare, paese di provenienza, giorno di arrivo in Italia.

E’ anche possibile chiedere informazioni al numero verde 800909699.

Tutti i cittadini residenti sull’isola di Capri che avranno inoltrato richiesta alla email sopra indicata, potranno usufruire della postazione fissa tamponi viaggiatori ubicata preso l’ospedale Capilupi di Capri ove sarà possibile eseguire il tampone il lunedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 solo ed esclusivamente se registrati in piattaforma a seguito invio email.