Asl Napoli 2 Nord: effettuazione tamponi, la comunicazione avviene via sms

Per accelerare i tempi e poter effettuare più tamponi, tutta la comunicazione per fissare l’appuntamento e per ricevere l’esito dell’esame avviene mediante sms. E' quanto rende noto l'Asl Napoli 2 Nord.

Tale procedura è stata condivisa anche coi rappresentanti dei Medici e Pediatri di Famiglia dell’ASL in incontri in cui erano presenti il rappresentante aziendale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - Pietro Di Girolamo - e quello della Federazione Italiana Medici Pediatri - Giannamaria Vallefuoco.

È importante - rende noto l'Asl Napoli 2 - che i pazienti che devono effettuare un tampone lascino un numero di cellulare ai propri medici e pediatri e che, se lo hanno già lasciato da tempo, ne verifichino l’esattezza. Tutta la procedura è stata informatizzata e non sarà possibile contattare il paziente in assenza di alcun recapito telefonico.