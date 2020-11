Riapertura scuola, oggi 80 tamponi antigenici: tutti negativi

Ottanta tamponi antigenici. Sono tanti quelli effettuati nella giornata di oggi a Napoli, nell'unità mobile dell'Asl in un'area dell'Ospedale del Mare, in vista della riapertura della scuola dell'infanzia e per gli alunni del primo anno delle scuole elementari.

I test, rapidi, hanno tutti dato esito negativo. L'Asl Napoli 1 Centro fa sapere che i tamponi al personale docente e non docente oggi sono stati effettuati anche in assenza di prenotazione.

Lo screening è gratuito e su base volontaria, ed è stato disposto dalla Regione Campania in vista della riapertura scolastica. Continuerà anche domani. Possono effettuare test gli alunni della fascia 0-6 anni, i loro familiari e conviventi e il personale scolastico docente e non docente. Numerose le richieste pervenute anche oggi al numero verde regionale 800814818.

In molti hanno lamentato lunghe attese prima di ricevere una risposta.