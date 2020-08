"Non c'è il silenzio assenso sull'esito dei tamponi per il Covid-19 in aeroporto"

"Durante i controlli anti Covid in aeroporto a Capodichino mi è stato detto che dovevo autodichiararmi negativa se non mi arrivava una risposta dagli enti preposti entro 48 ore. La stessa cosa è capitata anche ad altri mie due amici giunti a Napoli in giorni diversi. Mi pare assurdo e di certo non posso autodichiararmi negativa, metterei a repentaglio chissà quante persone", rivela a NapoliToday Angela, tornata in città due giorni fa, dopo una vacanza di due settimane in Croazia, stupita per quanto le è stato detto due giorni fa da un addetto ai controlli anti Coronavirus in aeroporto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La procedura corretta

Abbiamo contattato la Regione Campania e la ps di frontiera/drappello Capodichino, per accertare la veridicità di tale singolare procedura: "Esiste un modulo predisposto dalla Gesac con istruzioni precise. L'esito del tampone viene comunicato nelle 48-72 ore. La variabilità dipende da vari fattori, tra cui il numero di test da processare". Nessun silenzio assenso, dunque, anche se resta il giallo della informazione errata che sarebbe stata data ad alcuni passeggeri di rientro dall'estero a Napoli.