"Il tampone mi fa male". Vittima di un incidente stradale schiaffeggia il medico del pronto soccorso

Ieri alle ore 18 all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in pronto soccorso è giunto un uomo vittima di un incidente stradale.

"Da prassi gli è stato fatto il tampone anti Covid, ma ha iniziato a lamentarsi per il fastidio che gli provocava. In suo aiuto sono arrivate tre persone ed è partita l’aggressione. In poco tempo hanno invaso il codice rosso del pronto soccorso sferrando un ceffone in pieno volto al medico di turno facendolo cadere a terra. Il professionista si è fatto refertare e sporgerà denuncia", denuncia Nessuno Tocchi Ippocrate.

“Fermate questa ondata di violenza prima che altri colleghi incrocino le braccia, l’esodo è già iniziato e non ve ne siete accorti……resterete senza assistenza sanitaria”, avvisa il Dott. Manuel Ruggiero, presidente NTI.