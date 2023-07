Tamponato e rapinato a Posillipo: i malviventi lo picchiano prima di scappare

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Petrarca per una rapina. Un 39enne di Posillipo era a bordo della sua auto e sarebbe stato tamponato da un altro veicolo. Due persone, (quelli a bordo dell’auto che lo avrebbe urtato) sarebbero scese dall’auto e lo avrebbero picchiato violentemente.

Prima di far perdere le proprie tracce, gli avrebbero portato via cellulare e portafogli. 30 i giorni di prognosi prescritti dai medici del ps dell’Ospedale San Paolo per fratture e traumi multipli. Indagini in corso della stazione di Posillipo per chiarire dinamica e identificare i responsabili.