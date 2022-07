Incubo trasporti tra tagli, ferie e Covid. E il biglietto aumenta

A Napoli, le parole estate e trasporto pubblico non vanno d'accordo. Come ogni anno, le aziende del tpl tagliano corse e sopprimono linee per far fronte a ferie e ataviche carenze di personale. Ma l'estate 2022 appare è cominciata con auspici peggiori delle precedenti. A fronte della riapertura post-pandemica e dell'invasione di turisti, si parla di 5 milioni di visitatori, i mezzi di trasporto locali non sembrano reggere il passo. E c'è chi assicura che nelle prossime settimane verrà annunciato l'aumento dei titoli di viaggio.

Dal 9 luglio, per esempio, la Circumvesuviana ha annunciato che garantirà soltanto 156 corse al giorno. Si pensi che l'anno di esercizio era cominciato a settembre con 264 corse, ridotte via via con il passare dei mesi. L'azienda ha soppresso per tutta l'estate la linea Napoli-Poggiomarino: "Hanno ordinato - spiegano dal sindacato Orsa - che il personale in esubero venga posto in ferie obbligatoriamente, piuttosto che essere utilizzato per effettuare quelle corse treno che sono state soppresse. Ci risulta infine, da segnalazioni pervenuteci, che i fantomatici bus sostitutivi sulla tratta Torre Annunziata-Poggiomarino, non siano affidabili, che siano stati poco pubblicizzati in termini di orario e percorso. Questa è una cosa gravissima, così come gravissimo è il silenzio assordante della politica locale, ma questa, purtroppo, è altra storia. L'Eav continua a colpevolizzare i lavoratori per coprire le proprie inefficienze e incapacità organizzative".

La situazione non è migliore in Anm. E' sempre Orsa a far presente che per la linea 1 della metropolitana gli orari non sono cambiati perché, di fatto, da due anni si procede con l'orario estivo anche nei mesi invernali: con soli sei treni di piccola dimensione. "Per quanto riguarda i mezzi di superficie - spiegano dal sindacato - E' facile prevedere una riduzione del 20-30 per cento delle corse per far fronte alle ferie del personale". Sul fronte Anm, però, il quadro dipinto da Usb trasporti è ancora peggiore: "Già a luglio abbiamo avuto una riduzione del 9 per cento di tutte le corse - afferma Marco Sansone - Alcune navette del Vomero sono state soppresse". Da quanto comunica l'azienda stessa, le riduzioni arriveranno fino al 25 per cento ad agosto: "Una riduzione che segue - spiega Anm - le dinamiche della domanda che tipicamente, con l’avvio delle ferie estive, è in graduale riduzione da inizio luglio fino ad agosto inoltrato. L’obiettivo è comunque di salvaguardare tutte le tratte critiche per le quali non sussistono possibilità alternative di spostamento. Di contro, il servizio sarà potenziato su tratte ritenute sensibili nel periodo estivo (musei e luoghi balneari".

Ma Usb rincara la dose: "La situazione peggiore si ha con gli Alibus. Per incrementare il servizio dall'aeroporto, gli autisti interinali saranno impiegati anche nel loro giorno di riposo. Ci viene il sospetto che essendo lavoratori a termine subiscano pressioni per accettare le chiamate".

In Anm fanno i conti dei malati. Dati dell'azienda parlano di circa 100 assenze per malattia al giorno, buona parte a causa del Covid, a differenza delle 30 che si registrano statisticamente. Questo dato, aggiunto alle ferie e all'antica mancanza di personale, rende la gestione più che difficoltosa. A fronte di un quadro non roseo, all'orizzonte si affaccia un possibile nuovo aumento di biglietto: "Non è ancora ufficiale - spiega Sansone di Usb - ma potrebbe accadare già a cavallo tra luglio e agosto". Secondo i rumors, aumenteranno i ticket di tutte le aziende: quello di Anm dovrebbe passare da 1,10 euro a 1,30, quello della Circum da 1,30 a 1,50. Un rincaro dei biglietti nel periodo in cui il servizio è più scadente sarebbe un vero paradosso.