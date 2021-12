Quartieri Spagnoli, taglio e piega gratis per le donne che vivono con pensione minima

Taglio e piega gratis alle donne che vivono con pensione minima. Torna ai Quartieri Spagnoli l'iniziativa lanciata da sei anni ormai da Sasi Visone, titolare di Hairstudio76, per domenica 19 dicembre.

Per le persone più bisognose

"E' per le donne che non riescono a recarsi in un salone di bellezza. Questa iniziativa la portiamo avanti da anni senza l'aiuto di nessuno. Ci è stata copiata, è stata rappresentata in film, pur senza mai citarci. Ci piacerebbe che anche nei saloni del Nord venisse riproposta in favore delle persone più bisognose, soprattutto dopo la pandemia Covid. Domenica 19 dicembre dunque resteremo aperti, abbiamo voglia di far felici soprattutto le nonnine. Prenotate il posto. Siamo e saremo sempre dalla parte dei più deboli", spiega a NapoliToday Sasi Visone.