Le tagliano i capelli per punirla: "Ferma o 't'accultell" - VIDEO

Una brutale aggressione è l'oggetto di un video che nelle ultime ore è diventato virale sui social. La vicenda non è ancora chiara, anche se tutto fa pensare ad una spedizione punitiva. Le immagini, in particolare, mostrano una ragazza in ginocchio e tenuta per i capelli da una donna che, tra una minaccia e l'altra, le taglia i capelli con una forbice.

"Ferma o t'accultell", dice a più riprese la donna armata di forbici; mentre una voce fuori campo la "invita" alla calma. Il video, che in poche ore è diventato virale, è stato diffuso anche dal consigliere regionale FRancesco Emilio Borrelli.

Borrelli, sul proprio canale social, ha anche condiviso una sorta di ricostruzione: "Bisogna assolutamente segnalare questa donna di Caivano ... che per una discussione avvenuta alla festa delle donne, dopo varie minacce su tik tok ha beccato la ragazza antagonista e gli ha tagliato i capelli facendo anche un video. La vittima ... abita alle case nuove a Napoli".