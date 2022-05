Il tabaccaio che rubò il “Gratta e Vinci” va a processo

Andrà a processo Gaetano Scutellaro, il 57enne accusato di aver sottratto a una 69enne un Gratta e Vinci vincente mentre avrebbe dovuto invece controllarne la validità. Il giudice per l'udienza preliminare non ha ritenuto convincente fino in fondo la prima perizia che considerava Scutellaro incapace di intendere e di volere e, quindi, non processabile. Una tesi sostenuta dal legale e in un primo momento confermata dalla perizia. Il giudice però ha ordinato un'altra perizia psichiatrica secondo la quale l'uomo è in grado di intendere e di volere.

Pertanto sarà giudicato dal tribunale di competenza. I fatti si riferiscono al 3 settembre scorso. La 69enne si recò nella tabaccheria di cui è titolare la moglie dello Scutellaro per verificare la vincita del Gratta e vinci acquistato poco prima. Scutellaro dopo essersi accertato che il biglietto era vincente scappò in scooter portando con sè il tagliando. Fece perdere le proprie tracce per poi essere rintracciato all'aeroporto di Fiumicino dove avrebbe voluto imbarcarsi per Fuerteventura.