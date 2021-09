Tabaccaio in fuga con Gratta e Vinci, Patrizio Rispo: "Scena da film, un gesto folle"

Sulla vicenda avvenuta a Materdei, dove un tabaccaio è scappato con un Gratta e Vinci da 500mila euro appartenente ad un'anziana, è intervenuto anche il noto attore partenopeo Patrizio Rispo, tra i pilastri storici della soap Un Posto al Sole.

"È una scena che vedrei bene in un film – ha spiegato incredulo al Corriere del Mazzogiorno – diciamo una commedia con Renato Pozzetto, ovviamente con un lieto fine e la restituzione del biglietto alla legittima proprietaria".

Rispo, come un po' tutti si chiede che cosa possa aver mosso il tabaccaio all'assurdo gesto. "Non so – riflette – cosa possa essere passato per la mente del tabaccaio, che in pratica ha firmato un furto davanti a testimoni. È stato un gesto folle, ha evidentemente perso la testa. Gli direi di tornare subito e consegnare il maltolto dicendo `scusatemi, ero fuori di me´".

Alla donna derubata Rispo manifesta "tutta la mia solidarietà e vicinanza, sarei pronto ad accompagnarla in qualsiasi azione legale contro il ladro e per difendere i suoi diritti". E se questa potesse diventare una storia per Un Posto al Sole? "Sicuramente ne parleremo", conclude Rispo. Del resto ne stanno parlando tutti.