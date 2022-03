Ressa per il nuovo Swatch da 250 euro, napoletani in fila dall'alba

Già dall'alba, dalle sei, in tantissimi si erano assiepati nei pressi di piazza Trieste e Trento. L'obiettivo era accaparrarsi il nuovo orologio della serie Swatch dal prezzo - destinato a crescere - di 250 euro.

In realtà il numero degli orologi disponibili nell'unico punto vendita dell'intera Campania ha lasciato molti con l'amaro in bocca. Ce n'erano soltanto un centinaio, a fronte della richiesta evidentemente molto più alta.

Il nuovo orologio è in bioceramica e segna la collaborazione tra Swatch e Omega - entrambi marchi dello Swatch Group. È disponibile in 11 versioni ispirate ad altrettante futuribili missioni spaziali su corpi celesti, ma soprattutto acquistabili soltanto nei negozi fisici, da cui la ressa per accaparrarsene uno (eventualmente da rivendere).