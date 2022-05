Sversava acque reflue e scarichi della fecale direttamente in strada: la scoperta della Municipale

Per evitare i costi di una licenza di fognatura privata, nonché del suo allaccio alle fogne pubbliche, sversava le acque reflue e gli scarichi della fecale direttamente sulla pubblica via. Questo è quello che gli uomini della Polizia Locale di Napoli, a seguito di una segnalazione, hanno accertato in vico Tiglio a Miano, grazie anche alla collaborazione del personale dell’azienda speciale ‘Acqua Bene Comune - ABC’.

Con l’ausilio di traccianti coloranti immessi nelle condutture è stato possibile risalire ai responsabili dello scarico illecito, che è risultato provenire da un locale di abitazione in affitto ed il cui proprietario era stato già precedentemente diffidato per la stessa attività illecita.

Oltre alla sanzione amministrativa, gli agenti hanno provveduto a diffidare proprietario e locatario con l’obbligo dell’immediata regolarizzazione dell’impianto, a pena dell’interruzione della fornitura idrica.