Sversa amianto in campagna: denunciato

Un 37 enne originario di Villaricca (Napoli) è stato sorpreso mentre con un furgone si accingeva a sversare materiale di amianto nelle campagne del giuglianese. L'uomo è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Ad intervenire sul posto una pattuglia dell'esercito operante nell'ambito dell'operazione Strade sicure-Terra dei fuochi che ha poi allertato il comando della guardia di finanza di Giugliano in Campania. Sequestrato anche il mezzo con il quale trasportava circa 4 quintali di materiale di risulta edile composto di pannelli di fibrocemento e onduline contenenti amianto. Sono in corso, intanto, accertamenti per risalire la filiera dell'illecito smaltimento dei rifiuti e individuare ulteriori responsabili. Durante il mese di agosto il dispositivo dei controlli, con attività interforze e pattuglie miste esercito- polizie locali, è stato ulteriormente rafforzato con quattro action day realizzati tra Santa Maria Capua Vetere, Caserta, Marano e l'area del nolano. Eseguiti anche controlli straordinari contro lo smaltimento illecito a Castel Volturno, Arienzo, Ponticelli e Casalnuovo di Napoli. (Dire)